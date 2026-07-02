Yunusemre Belediyespor satrançta Manisa şampiyonu - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor satrançta Manisa şampiyonu

Yunusemre Belediyespor satrançta Manisa şampiyonu
02.07.2026 13:21  Güncelleme: 13:22
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Yunusemre Belediyespor Satranç Takımı, 2025-2026 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Manisa İl Birinciliği'nde şampiyon olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 2025-2026 Sezonu Manisa İl Birinciliği Müsabakaları'nda mücadele eden Yunusemre Belediyespor Satranç Takımı, önemli bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Yunusemre Belediyespor Satranç Takımı, 2025 - 2026 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Manisa İl Birinciliği Müsabakaları'nda gösterdiği başarılı performansla Manisa Şampiyonu oldu. Toplam 8 takımın mücadele ettiği organizasyonda rakiplerine üstünlük kuran Yunusemre Belediyespor, oynadığı 8 karşılaşmanın 7,5'inden galibiyetle ayrılarak il birinciliğini elde etti. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip, 9 - 16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Elde edilen başarının ardından açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediyespor Satranç Antrenörü Saadet Yalçınkaya, şampiyonluğun uzun ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Yalçınkaya, "Sporcularımız turnuva boyunca son derece özverili ve başarılı bir performans ortaya koydu. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek 2. Lig'e yükselmek istiyoruz. Bu süreçte desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Takımımıza güveniyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor satrançta Manisa şampiyonu - Son Dakika

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