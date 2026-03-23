Yunusemre\'nin U16\'ları Afyonkarahisar\'da Manisa\'yı temsil edecek

Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı, 26-28 Mart tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenecek U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları'nda Manisa'yı temsil edecek. Kırmızı-beyazlı ekip, zorlu organizasyonda başarılı olarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabında Yunusemre temsilcisi; Antalya, Ankara ve Konya'dan 2'şer, Denizli'den ise 1 takımın yer aldığı grupta mücadele edecek. Teknik Sorumlu Uğur Özdemir, müsabakalar öncesinde yaptığı açıklamada, takımın organizasyona iyi hazırlandığını belirtti. Özdemir, "Yıllar sonra böyle bir organizasyonda yer almak bizim için çok değerli. Oyuncularımız büyük bir emek vererek bu noktaya geldi. Sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yaparak mücadele edeceğiz. Amacımız kulübümüzü ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek. İnşallah bu emeğin karşılığını alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA