Yunusemre Belediyespor\'un Judocularından Başarı: 19 Madalya

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Minikler Judo İl Birinciliğinde 19 madalya elde ederek Mardin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un minik judocuları, başarılarına yenilerini ekledi. Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler Judo İl Birinciliğinde mücadele eden sporcular, toplamda 19 madalya kazandı. Sporculara madalyalarını takdim eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, tüm ekibi tebrik ederek 15 - 16 Temmuz tarihlerinde Mardin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Müsabakalar sonunda 34 kiloda Yağız Duman, 36 kiloda Derin Avcı, 38 kiloda Şakir Tuna Koçtürk, 50 kiloda Doruk Eymen Demircan, 52 kiloda Şule Şengör, 55 kiloda Metin Efe Pektaş, 60 kiloda Feridun Ali Alçiçek birinci olurken, 38 kiloda Emirhan İnci, 44 kiloda Melis Kurt, 55 kiloda İbrahim Kıratlı, 60 kiloda Alp Canıtez ikinci, 28 kiloda Eylül Azra Poyrazlı, 30 kiloda Hüseyin Kumsar, 38 kiloda Oğuz Arı ve Ahmet Esen, 42 kiloda Çınar Daldal, 46 kiloda Bulut Yusuf Örs, 50 kiloda Efe Batu, +57 kiloda Yağmur Çınar üçüncü oldu. - MANİSA