Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulları Voleybol Kursunda Yetenekleri Keşfetti

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Yunusemre Belediye spor, yaz spor okulları voleybol kursundan seçtiği 7 sporcuyu elit performans gruplarına dahil etti.

Yunusemre Belediyespor'un yaz spor okulu kurslarında yeni yetenekler keşfediliyor. Voleybol branşı ikinci dönem kurslarının sonuna gelen Mavi-Beyazlı kulüp, spor okullarından altyapısına 7 yeteneği dahil etti. Buna göre kurs performanslarıyla dikkat çeken Elif Mermerli (2008), Nurcan Sağlam (2008), Büşra Şengel (2011), Yağmur Açıkbaş (2011), Zeynep Oruçoğlu (2014), Emine Sude Kaptan (2014) ve Ayşegül Soylu (2015) elit yarışmacı gruplara dahil edildi. Altyapıya seçilmenin mutluluğunu yaşayan sporcular, elit gruplarda da başarılı olup gelecekte milli voleybolcu olmayı hayal ettiklerini söyledi. Öte yandan yeni sporcularıyla altyapısını güçlendiren Yunusemre Belediyespor'da 14 branşta açılan yaz spor okulu kursları eylül ayına kadar devam edecek. Uzman antrenörler eşliğinde yoğun ilgi gören kurslarda yetenekleri öne çıkan çocuk ve gençlerin kulüp altyapısına kazandırılmasına büyük önem veriliyor. - MANİSA