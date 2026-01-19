Kendinden iki yaş büyüklerle mücadele edip zirveye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kendinden iki yaş büyüklerle mücadele edip zirveye çıktı

Kendinden iki yaş büyüklerle mücadele edip zirveye çıktı
19.01.2026 14:55  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yaşındaki Hakim Beytullah Kalay, U17 Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası'nda kendinden iki yaş büyük rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı ve Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Yunusemre Belediyesporlu genç güreşçi Hakim Beytullah Kalay, kendinden iki yaş büyük rakiplerini geride bırakarak U17 Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı, Türkiye finallerinin kapısını araladı.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı güreşçisi 15 yaşındaki Hakim Beytullah Kalay, Isparta'da düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası'nda 45 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kendinden iki yaş büyük rakiplerle mücadele eden genç sporcu, üstün performansıyla tüm müsabakalarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Bu önemli derecesiyle Hakim Beytullah Kalay, Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Elde edilen başarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, sporcuyu ve emeği geçenleri tebrik etti. Kanik, "Hakim Beytullah Kalay'ı yürekten kutluyorum. Kendinden iki yaş büyük sporcularla güreşmesine rağmen büyük bir cesaret ve inançla mindere çıkarak altın madalya kazanması bizim için gurur verici. Sporcumuzu özveriyle hazırlayan antrenörlerimize ve her zaman yanında olan ailesine teşekkür ediyorum. Yunusemre Belediyespor olarak altyapıya verdiğimiz önemin karşılığını bu tür başarılarla almaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Kanik ayrıca, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın spora ve gençlere verdiği desteğin bu başarıların en önemli temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Hakim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kendinden iki yaş büyüklerle mücadele edip zirveye çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:57
3 futbolcuda tuhaf belirtiler Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
3 futbolcuda tuhaf belirtiler! Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:00:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kendinden iki yaş büyüklerle mücadele edip zirveye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.