Kendinden iki yaş büyüklerle mücadele edip zirveye çıktı

Yunusemre Belediyesporlu genç güreşçi Hakim Beytullah Kalay, kendinden iki yaş büyük rakiplerini geride bırakarak U17 Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı, Türkiye finallerinin kapısını araladı.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı güreşçisi 15 yaşındaki Hakim Beytullah Kalay, Isparta'da düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası'nda 45 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kendinden iki yaş büyük rakiplerle mücadele eden genç sporcu, üstün performansıyla tüm müsabakalarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Bu önemli derecesiyle Hakim Beytullah Kalay, Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Elde edilen başarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, sporcuyu ve emeği geçenleri tebrik etti. Kanik, "Hakim Beytullah Kalay'ı yürekten kutluyorum. Kendinden iki yaş büyük sporcularla güreşmesine rağmen büyük bir cesaret ve inançla mindere çıkarak altın madalya kazanması bizim için gurur verici. Sporcumuzu özveriyle hazırlayan antrenörlerimize ve her zaman yanında olan ailesine teşekkür ediyorum. Yunusemre Belediyespor olarak altyapıya verdiğimiz önemin karşılığını bu tür başarılarla almaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Kanik ayrıca, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın spora ve gençlere verdiği desteğin bu başarıların en önemli temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. - MANİSA