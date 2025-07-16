Yunusemre\'de İlk İllerarası Minikler Tekvando Turnuvası Duyuruldu

Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan İllerarası Minikler Tekvando Turnuvası, 18-20 Temmuz tarihleri arasında Yuntdağı Ortaköy Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından 14 ilin katılımıyla düzenlenecek turnuvada, yaklaşık 500 minik sporcu 9-11 yaş kategorisinde ter dökecek. Etkinliğin şölen havasında geçmesi beklenirken, organizasyon için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, turnuva öncesi Ortaköy Sahası'nda incelemelerde bulundu. Gürtunca, "Yuntdağı'nın doğal güzelliği eşliğinde Türkiye Şampiyonası tadında önemli bir organizasyona imza atacağız. Türkiye'nin güzide şehirlerinden gelen sporcu ve antrenörleri Yunusemre'de ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Belediye olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini kaydeden Gürtunca, "Belediye Başkanımız Semih Balaban'ın öncülüğünde olimpik branş olan tekvandoda bir ilki gerçekleştireceğiz. Amacımız, minik sporcularımıza tecrübe kazandırmak, sporun tabana yayılmasını sağlamak ve ilçemizin tanıtımına katkı sunmak" diye konuştu.

Turnuva müsabakaları, 18-20 Temmuz tarihleri arasında her gün saat 16.00 ile 22.00 arasında yapılacak. - MANİSA