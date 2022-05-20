Yunusemre'de yaz spor okulu kayıtları başladı - Son Dakika
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Yunusemre'de yaz spor okulu kayıtları başladı

20.05.2022 09:45
Yunusemre'de yaz spor okulu kayıtları başladı

Yunusemre Belediyespor'un yaz spor okulu kayıtları 14 branşta başladı.

Yunusemre Belediye spor'un yaz spor okulu kayıtları 14 branşta başladı.

Yunusemre Belediyespor, Yunusemre Belediyesi öncülüğünde bu yaz 14 branşta yaz spor okulu hizmeti verecek. Çocuk ve gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, heyecanla beklenen yaz okulu kayıtlarına başladı. Mavi Beyazlılarda kurslar, 20 Haziran Pazartesi günü start alacak. Yunusemre Belediyespor'da ücretli kurslar, futbol (6-13 yaş), yüzme (5-13 yaş), basketbol (9-15 yaş), voleybol (8-15 yaş), okçuluk (8-15 yaş), cimnastik (5-10 yaş), tenis (6 yaş üzeri) olarak belirlenirken, ücretsiz kurslar ise judo (7-10 yaş), güreş (6-13 yaş), atletizm (6 yaş üzeri), badminton (6-9 yaş), taekwondo (6-13 yaş), wushu (8-15 yaş), satranç (10-15 yaş) olarak belirlendi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Arif Alkan, kayıtların Yunusemre Belediyesinde gerçekleştirildiğini belirterek, Manisalıları yaz spor okullarına davet etti. Alkan, vatandaşlara erken kayıt uyarısında bulunarak, "Yaz spor okulu kayıtlarımıza daha ilk günlerden ilgi var. Geçen yıl pandemi nedeniyle kursların yapılamamasından dolayı bu yılki başvurularda bir yoğunluk yaşanmasını bekliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın kontenjanlar dolmadan başvurularını yapmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız, yaz spor okulu ile ilgili detaylı bilgileri 444 62 09 nolu telefon hattını arayarak da öğrenebilirler. Çocuk ve gençlerimize sporla dolu, keyifli, eğlenceli bir yaz okulu sezonu yaşatabilmek için gereken neyse yapacağız. Bizlere her daim destek veren Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

Yunusemre'de yaz spor okulu kayıtları başladı
Yunusemre'de yaz spor okulu kayıtları başladı
Yunusemre'de yaz spor okulu kayıtları başladı

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Kaynak: İHA

Yunusemre Belediyesi, Pazartesi, Haziran, Çocuk, Spor, Son Dakika

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