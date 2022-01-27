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Yunusemre'den Manisaspor'a moral ziyareti - Son Dakika

Yunusemre'den Manisaspor'a moral ziyareti

27.01.2022 12:39
Yunusemre'den Manisaspor'a moral ziyareti

Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadelesini sürdüren Manisaspor'u ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadelesini sürdüren Manisaspor'u ziyaret ederek baklava ikramında bulundu. Manisaspor'un eski günlerine döneceğine olan inancını dile getiren Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, üzerlerine düşen tüm görevi yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

Yunusemre Belediyespor'da kulüp ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor. Kulüp Başkanı Arif Alkan, Sportif Direktör Sedat Öngider ve Genel Kaptan Aladdin Erdoğan, Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grupta mücadele eden Manisaspor'u ziyaret etti. Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Arif Alkan, siyah beyazlı ekibe baklava ikram ederek BAL ikinci devre müsabakalarında başarılar diledi. Ziyarette Manisaspor'un eski günlerine döneceğine inandığını belirten Başkan Arif Alkan, "Manisaspor bizim çocukluğumuzun ve gençliğimizin kulübü. Hepimizin ortak değeri olan Manisaspor'un yeniden eski günlerine dönmesini canı gönülden istiyoruz. Böylesi zor bir dönemde büyük cesaret örneği gösteren Kulüp Başkanı Ümit Atlı ve ekibini kutluyorum. Manisaspor'un iyi yerlerde olması adına üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisaspor Başkanı Ümit Atlı da birlik ve beraberlikle zor günleri aşacaklarına inandıklarını söyleyerek, "Bizlerin her zaman yanında olan Yunusemre Belediyespor ailesine teşekkür ederiz. Kulübümüzün yaşatılması için imkanlarımız ölçüsünde gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizde tüm dinamiklerin desteğiyle hep beraber hareket edersek aşılması güç olan sorunların üstesinden gelebiliriz." şeklinde konuştu. - MANİSA

Yunusemre'den Manisaspor'a moral ziyareti
Yunusemre'den Manisaspor'a moral ziyareti
Yunusemre'den Manisaspor'a moral ziyareti

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Amatör Lig, Manisaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre'den Manisaspor'a moral ziyareti - Son Dakika Spor


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