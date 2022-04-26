Yunusemreli judocular milli takım kamplarında güç depoluyor - Son Dakika

Yunusemre Belediyespor'un 6 milli judocusu, Trabzon, Kocaeli ve Samsun'da devam eden milli takım kamplarında çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocuları milli takım kamplarında güç depolayarak, önümüzdeki günlerde yapılacak turnuvalara hazırlanıyor. Mavi-beyazlı kulübün milli sporcuları Sümeyye Kaya, Emine Mihrace Çelen ve Şeyda Nur Çiçek, Trabzon'da devam eden 'Genç Kız Judo Milli Takım Kampı'nda yer alırken, Enes Pınar ve Mehmet Alp Seçilmiş de Kocaeli'de devam eden 'Genç Erkek Judo Milli Takımı'nın kampında yer alıyor. Ayrıca Ümitler kategorisinde ise Abdullah İnci ise Samsun'da devam eden 'Ümit Erkek Judo Milli Takım Kampı'nda hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Takım kamplarına 6 sporcu göndermenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, " Ramazan Bayramı'nın ardından judocularımızı yoğun bir müsabaka programı bekliyor. Bu kamplar fiziksel ve zihinsel yönden çok faydalı. Sporcularımızın iyi bir kamp dönemi geçirerek ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz" dedi. - MANİSA