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Yunusemreli milli judocu fulya ergen başarısıyla takdir topluyor - Son Dakika

Yunusemreli milli judocu fulya ergen başarısıyla takdir topluyor

11.01.2022 16:01
Yunusemreli milli judocu fulya ergen başarısıyla takdir topluyor

Yunusemre Belediyespor'un milli judocularından Fulya Ergen, eğitim ve spordaki başarısıyla büyük takdir topluyor.

Yunusemre Belediye spor'un milli judocularından Fulya Ergen, eğitim ve spordaki başarısıyla büyük takdir topluyor.

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Fulya Ergen, hem eğitim hem de spor hayatındaki başarısıyla yaşıtlarına örnek oluyor. 7 yıl önce Şehitler İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyken judoya başlayan Fulya, bu süreçte hem Türkiye şampiyonu oldu hem de devlet bursunu kazandı. Şu an Fatih Anadolu Lisesi'nde 9. sınıfta bursla öğrenim gören Fulya Ergen, judonun eğitimdeki başarısına olumlu etki ettiğini söyledi. Disiplin, özgüven ve sosyalleşme açısından eğitimde büyük kazanımlar elde ettiğini ifade eden Fulya, "Eğitimi ve sporu bir arada götürmekle kendime güvenmeyi ve sınav stresini yönetebilmeyi öğrendim. Judonun kendine has disiplini ve mücadeleci yapısı, ders yoğunluğuyla baş etmemde çok etkili oldu. Ailemin, hocalarımın, arkadaşlarımın ve kulübümün desteğiyle daha iyi yerlerde olacağıma inanıyorum. Hedefim akademik kariyer yapmanın yanı sıra uluslararası seviyede ülkemize madalyalar kazandırmak. İyi ki spor var. Tüm öğrencilerin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Orhan Akdemir de Fulya Ergen'in başarı potansiyeli yüksek bir judocu olduğunu belirterek, "Fulya kızımız, karakteri, çalışkanlığı, arkadaşlarıyla uyumu, spor ve derslerindeki başarısıyla örnek bir sporcu oldu. Fulya gibi tüm çocuklarımızın derslerini önemsiyor ve takip ediyoruz. Onların hem derslerinde hem de spor hayatlarında başarılı olmalarını yürekten istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemreli milli judocu fulya ergen başarısıyla takdir topluyor
Yunusemreli milli judocu fulya ergen başarısıyla takdir topluyor

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Anadolu Lisesi, Türkiye, Fatih, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli milli judocu fulya ergen başarısıyla takdir topluyor - Son Dakika Spor


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