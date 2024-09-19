Yusuf Bulut Anısına U13 Futbol Turnuvası Düzenleniyor - Son Dakika
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Spor

Yusuf Bulut Anısına U13 Futbol Turnuvası Düzenleniyor

Turgutlu Belediyesi, merhum personeli ve futbol hakemi Yusuf Bulut anısına 21 Eylül'de U13 futbol turnuvası düzenleyecek. Turnuvada 16 takım mücadele edecek.

19.09.2024 16:38
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Merhum Turgutlu Belediyesi personeli ve futbol hakemi Yusuf Bulut anısına, 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'da Atatepe Spor Tesisleri'nde U13 futbol turnuvası düzenlenecek.

Turgutlu Belediyesinde 12 yıl görev yapan, ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan belediye personeli ve aynı zamanda futbol hakemi olan Yusuf Bulut'un anısına futbol turnuvası düzenlenecek. 'Yusuf Bulut U13 Futbol Turnuvası' 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'da Atatepe Spor Tesisleri'nde yapılacak. Turnuvaya toplamda 16 takım katılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Yusuf Bulut kardeşim hem belediyedeki görevinde hem de futbol hakemliği kariyerinde yeri doldurulamayacak bir isimdi. Bu turnuva, onun hatırasını yaşatmak ve genç sporculara destek olmak amacıyla organize ettik. Genç yeteneklerimiz, Yusuf Bulut'un anısını onurlandıracak ve futbol heyecanını paylaşacaklar. Tüm hemşehrilerimizi turnuvaya davet ediyor, Yusuf kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onu hiç unutmadık" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yusuf Bulut Anısına U13 Futbol Turnuvası Düzenleniyor - Son Dakika

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