Yusuf Fehmi Genç Altın Madalya Kazandı

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, 185 kiloluk kaldırışıyla silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, erkekler 71 kiloda ilk hakkında yaptığı 185 kiloluk kaldırışıyla silkmede ve toplamda altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
