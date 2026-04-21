MİLLİ halterci Yusuf Fehmi Genç, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 185 kilo, toplamda ise 332 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazandı. Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 147 kiloyla ise bronz madalya elde etti.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2 altın 1 bronz madalya kazanan milli halterci Yusuf Fehmi Genç'i tebrik etti. Bakan Bak, mesajında, "Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu. Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzu yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.