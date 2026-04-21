Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu Oldu

21.04.2026 22:03
Yusuf Fehmi Genç, Batum'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda iki altın, bir bronz kazandı.

(ANKARA) - Gürcistan'ın başkenti Batum'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler 71 kilogram kategorisinde yarışan Yusuf Fehmi Genç iki altın, bir bronz madalya kazandı. Genç, koparmada 147 kilogram kaldırarak bronz madalya kazanırken, silkmede 185 kilogram kaldırarak ve toplamda 332 kilogram ile Avrupa şampiyonu oldu.

Gürcistan'ın başkenti Batum'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler 71 kilogram kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. 23 yaşındaki Yusuf Fehmi Genç, koparmada 147 kilogram kaldırarak Avrupa 3'üncüsü olurken, silkmede 185 kilogram ve toplamda 332 kilogram ile iki altın madalya kazandı.

Aynı kategoride yarışan 21 yaşındaki Engin Kara, koparmada 143 kilogram kaldırarak altıncı, silkmede 164 kilogram kaldırarak dokuzuncu ve toplamda 307 kilogram ile altıncı sırayı aldı.

Batum'da devam eden Şampiyona'nın üçüncü gününde Türkiye, dört altın, iki gümüş ve yedi bronz madalya ile madalya sıralamasında birinci sıraya yükseldi.

Kaynak: ANKA

