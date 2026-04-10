Yusuf Şimşek Derbiye Dönüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Beykoz Anadolu Spor'a 2-1 yenilerek son 3 haftaya küme düşme stresiyle giren Altınordu'da teknik direktör Yusuf Şimşek, pazar günü iç sahada oynanacak Bucaspor 1928 derbisinde görevine dönecek. Bu sezon Altay'ı çalıştırdığı dönemde 3, Altınordu'da ise 1 kez sarı kart görerek cezalı duruma düşen tecrübeli teknik adam, Beykoz deplasmanında takımının başında yer alamadı. Teknik patron Şimşek'in kritik önem taşıyan Bucaspor 1928 derbisinde kulübedeki yerini alacağı ifade edildi. Altınordu'yu düşme hattından kurtaran Yusuf Şimşek, kırmızı-lacivertli ekibe iç sahada üst üste 4'üncü galibiyetini aldırmaya çalışacak.