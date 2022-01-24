Yusuf Tokuş: "Hedefimiz puan yada puanlar almak"

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da teknik direktör Yusuf Tokuş, Kahramanmaraşspor ile oynayacakları maça ilişkin, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Önümüzde Kahramanmaraşspor maçı var. Puan veya puanlar alarak Sivas'a dönmek istiyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında deplasmanda Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Yusuf Tokuş, oynanacak olan Kahramanmaraşspor maçına ilişkin açıklamada bulundu. Tokuş, "Öncelikle tüm sporcularımı tebrik ediyorum. Serik Belediyespor maçında çok iyi mücadele ettiler. Aslında bu maçlar göründüğünden daha zor geçer. Serik maçında rakibimizin ligdeki konumuna aldırış etmeden tüm ciddiyetimizle oynadık. Bunun için oynayan oynamayan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Önümüzde Kahramanmaraşspor maçı var. Puan veya puanlar alarak Sivas'a dönmek istiyoruz. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin" dedi. - SİVAS