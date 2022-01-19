Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya kiralandı

Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Lille Kulübü'nden yapılan açıklamada, iki kulüp arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

CSKA Moskova Kulübü de Twitter hesabından "Hoş geldin Yusuf Yazıcı" paylaşımında bulundu.

Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Yusuf, 2019 yazında transfer olduğu Lille'in formasıyla Ligue 1'de ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.