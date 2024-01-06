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Yusuf Yazıcı'nın 2 gol, 2 asistle oynadığı maçta Lille, Golden Lion'u tarihi farkla 12-0 mağlup etti - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı'nın 2 gol, 2 asistle oynadığı maçta Lille, Golden Lion'u tarihi farkla 12-0 mağlup etti

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 2 gol, 2 asistle oynadığı Fransa Kupası'nda Lille, Golden Lion'u tarihi farkla 12-0 mağlup etti. Lille, mücadeleyi 7-0 önde tamamlarken, Jonathan David ve Edon Zhegrova hat-trick yaparak galibiyete katkı sağladı. Yusuf Yazıcı ise 2 gol, 2 asistle ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Bu sonuçla Lille, kulüp tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.

Yusuf Yazıcı\'nın 2 gol, 2 asistle oynadığı maçta Lille, Golden Lion\'u tarihi farkla 12-0 mağlup etti
06.01.2024 - 19:42,
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 2 gol, 2 asistle oynadığı Fransa Kupası'nda Lille, Golden Lion'u tarihi farkla 12-0 mağlup etti.

Fransa Kupası son 32 turunda Lille, ada takımı olan Golden Lion ile karşılaştı. Pierre Mauroy Stadyumu'ndaki mücadeleye milli futbolcu Yusuf Yazıcı 11'de başlarken, ilk 45 dakikada 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Ev sahibi, ilk yarıyı 7-0 önde kapatırken, müsabakayı da 12-0'lık skorla tamamladı ve tur atladı. Jonathan David ve Edon Zhegrova karşılaşmada hat-trick yaparken, Hakon Haraldsson 2, Tiago Santos Carvalho ve Amine Messoussa ise 1'er gol kaydetti.

Müsabakada 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, ön plana çıkan isimlerden biri oldu.

Lille bu sonuçla kulüp tarihindeki en farklı galibiyetini aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Ocak 1945'te Saint-Quentin'e karşı 12-1'lik galibiyet hatırlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı'nın 2 gol, 2 asistle oynadığı maçta Lille, Golden Lion'u tarihi farkla 12-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yusuf Yazıcı'nın 2 gol, 2 asistle oynadığı maçta Lille, Golden Lion'u tarihi farkla 12-0 mağlup etti - Son Dakika
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