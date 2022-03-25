Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu! - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu!

25.03.2022 16:37
Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu!

CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Ligi'nde Şubat ve Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Ligi'nde Şubat ve Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Ara transfer döneminde Fransa'nın Lille takımından Rus CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, gösterdiği performansla şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu seçildi. Ayrıca, Rus ekibinde teknik direktör Aleksey Berezutski de şubat ve mart ayının en iyi teknik direktörü seçildi.

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncu, CSKA Moskova'nın Rubin Kazan'ı geçtiğimiz hafta 6-1 mağlup ettiği maçta 3 gol kaydederek hat-trick yapmıştı. Rusya Premier Ligi'ne etkili başlayan Yazıcı, bu performansı ile milli takım aday kadrosunda yer almıştı. - İSTANBUL

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Yusuf Yazıcı, Moskova, Rusya, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu! - Son Dakika


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