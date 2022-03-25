Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi

25.03.2022 18:32
Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi

CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'de şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi.

CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'de şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi.

Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, taraftar ve uzmanların verdiği oylarla 25 yaşındaki golcü futbolcunun şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildiği kaydedildi.

Rus temsilcisinin Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı Yusuf Yazıcı, yeni takımıyla çıktığı 4 maçta 6 gol attı.

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Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu! Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu!

Yusuf Yazıcı, Moskova, Rusya, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi - Son Dakika


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