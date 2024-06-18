Yusuf Yazıcı: Türk taraftarlara çok teşekkür ediyoruz

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Yusuf Yazıcı, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Milli takımın 27 yaşındaki hücum oyuncusu, Türk taraftarların desteğine ilişkin "Çok teşekkür ediyoruz onlara. Sanki Türkiye'de oynamış gibiydik. Zaten nereye gidersek gidelim her yerde bizimle beraberler. Onun için onlara çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Maç maç gitmeleri gerektiğine değinen Yusuf, "Önümüzde Portekiz maçı var. Portekiz maçından sonra turnuvanın devamını konuşuruz. Arda çok fantastik bir gol attı. Belki de bittikten sonra turnuvanın en iyi golleri arasında olacak. Onun adına çok mutlu oldum. İnanılmaz bir sol ayak golü." ifadelerini kullandı.

Yusuf, son bölümde baskı yemelerine ilişkin bir soruyu ise "Bazen şans yanınızda olsun, top sizi sevsin istiyoruz. Bugün top bizi biraz değil bayağı sevdi. Onun için çok mutluyuz. Gol olsa farklı şeyler konuşacaktık şu an. Ama peşine de Kerem'in golüyle çok mutlu olduk. Hocaya da çok iyi bir hediye vermiş olduk." diye yanıtladı.