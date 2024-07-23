Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk Trabzon'a döndü

Spor

Bir dönem Trabzonspor'un da formasını terleten milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda dünya evine girdiği eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon'a geldi.

Fransa'nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan Yazıcı, eşi Pamuk'u da alıp Trabzon Çaykara'da bulunan baba evine gitti. El öpmeye giden ünlü çift, Trabzon'un turizm merkezlerinden olan Uzungöl'ü de gezerek burada bol bol fotoğraf çektirdi. Yazıcı ailesiyle de bir çok fotoğraf çekilen ve bu anları sosyal medyalarında paylaşan çiftin oldukça mutlu olduğu görüldü. - TRABZON