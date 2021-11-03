Yüzme bilmeyen kalmasın projesi devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Düzce'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yüzme havuzunda yüzme bilmeyen, öğrenmek isteyen herkese yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. Alanında uzman antrenörlerin yönetiminde sistematik bir şekilde ilerleyen çalışmalarla yüzme öğrenen kişi sayısında da yılsonuna kadar önemli rakamlara ulaşılması hedefleniyor. Sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması noktasında gerçekleştirilen faaliyetlerin önemine değinen Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, "Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu liderliğinde sürdürülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanında çok kıymetli çalışmalar yürütülmektedir. Düzce olarak bizlerde tesislerimizle sporcularımıza en iyi imkanları sunmak ve hizmet vermek gayreti içerisindeyiz. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı fiziksel, zihinsel, mental ve sosyal yönden faydaları ile bir çok payda altında bir araya getiren sporda buluşmaya davet ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE