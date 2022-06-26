Yüzme şenliğinde alt yapı sporcuları madalyalarına kavuştu - Son Dakika
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Yüzme şenliğinde alt yapı sporcuları madalyalarına kavuştu

26.06.2022 17:22
Yüzme şenliğinde alt yapı sporcuları madalyalarına kavuştu

Spor alanında özellikle alt yapıya önem veren İnegöl Belediyesi, yüzme havuzunda bir yenilik yaparak yaz ve kış spor okullarında yer alan sporculardan "yüzme branşı altyapısı" oluşturdu.

Spor alanında özellikle alt yapıya önem veren İnegöl Belediyesi, yüzme havuzunda bir yenilik yaparak yaz ve kış spor okullarında yer alan sporculardan "yüzme branşı altyapısı" oluşturdu. Alt yapı gruplarında yer alan 39 kız ve 37 erkek olmak üzere toplamda 76 sporcu yüzme şenliği yarışlarının tamamlanmasıyla birlikte başarı belgelerine ve madalyalarına kavuştu.

İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzunda ayrı kategorilerde yarışan 6-12 yaş aralığındaki 76 sporcu, yüzme şenliği yarışmalarının tamamlanmasıyla birlikte düzenlenen organizasyonla ödüllerini aldılar. İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzunda düzenlenen ödül törenine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sporcu aileleri katıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, " Siz değerli velilerimize her şeyden önce bizlere olan güveninizden, itimadınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocuklarınız bizlere emanet. Burada kıymetli çalışma arkadaşlarım her biri evlatlarımızla kendi evladı mesafesinde ilgileniyor. Biz zaman zaman İnegöl'ümüzün neyi meşhurdur diye soruyorlar. Diyorum ki gerçekten çok kaliteli, çok güzel insanlar yaşıyor. Bu insanlar üretiyor, çalışıyor ve bunları satarak pazarlayarak hem şehrine hem de ülkesine değer katan insanlar diyorum. Şuan da yeni yetişen evlatlarımızı daha iyi geleceğe hazırlamak adına onlara daha iyi imkanlar sunmak istiyoruz. Yüzme havuzumuzda çocuklarımız, yetişkinlerimiz gelip buradan hizmet alabiliyorlar. Yarışmalar neticesinde ödül alan evlatlarımız var. Birinci, ikinci, üçüncü diye ayırt etmek istemiyorum. Gönlümüzde her biri birinci. Çünkü medeni bir cesaret ortaya koyuyorlar. Bundan sonrası içinde sizlere daha fazla hizmetleri suna bilmek adına arka planda İnegöl Belediyesi ve ekipleri çalışıyor olacak. İnşallah evlatlarınız sizler için her zaman göz aydınlığı olsun. Başarılarla dolu, sağlıklı günleri olsun. Katılımlarımızdan dolayı her birinize teşekkür ediyor, çocuklarımızı kutluyorum" dedi. - BURSA

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İnegöl yeni meydanına kavuşuyor İnegöl yeni meydanına kavuşuyor
Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, İnegöl, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüzme şenliğinde alt yapı sporcuları madalyalarına kavuştu - Son Dakika

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