Üye Girişi
Yüzme takımlarının Palandöken ilgisi - Son Dakika

Yüzme takımlarının Palandöken ilgisi

20.01.2022 00:24

- Yüzme takımlarının Palandöken ilgisi Yüksek irtifa kampı için Erzurum'u tercih ettiler Yüzme takımları yüksek irtifa kampı için Erzurum'u tercih ediyor.

- Yüzme takımlarının Palandöken ilgisi

Yüksek irtifa kampı için Erzurum'u tercih ettiler

ERZURUM - Yüzme takımları yüksek irtifa kampı için Erzurum'u tercih ediyor. Birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Türk Milli Takımı ve kulüp yüzme takımları da yüzme kampı için Palandöken'e geliyor.

TED Mersin Koleji Yüzme Takımı ve Fenerbahçe Yüzme Takımı, Erzurum olimpik yüzme havuzunda yüksek irtifa kampına girdi.

Dünyada yükseklik bakımından önemli şehirler arasında yer alan Erzurum, nefes açılımı ve kondisyon yönünden antrenörlerin tercih sebebi oluyor.

TED Mersin Koleji Yüzme Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Takımı, Erzurum Palandöken olimpik yüzme havuzunda birlikte kamp yapıyorlar.

TED Mersin Koleji Yüzme Takımı 3 kadın, 7 erkek ve 1 antrenör ile Fenerbahçe Spor Kulübü ise 7 kadın, 4 erkek ve 1 Antrenör ile kamp yapıyor. Erzurum olimpik yüzme havuzundaki kamp 21 gün sürecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Mesut Erdoğan ve TED Mersin Koleji Yüzme Takımı Antrenörü Volkan Burak Tuncil, Erzurum'daki kamp ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan: "Dünyanın en iyi tesisleri arasında"

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Mesut Erdoğan, ikinci kez Erzurum'a geldiklerini belirterek "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Erzurum'a ikinci gelişimiz. Erzurum'da 22-24 günlük kamp sürecimiz olacak. Burada yükselti antrenmanları yapıyoruz, sezona göre böyle bir çalışma gereği duyuyoruz. Erzurum'daki kamp süreci bittikten sonra Milli Takım seçmelerine katılacağız. Bulunduğumuz tesis dünyadaki tesisler arasında belki de en iyisi durumunda. Hedefi olan takımlar için kullanımı kolay bir tesis. Salondaki görevliler de bizlere gereken yardımı yapıyorlar. Yüzme dalıyla ilgilenen takımlara Erzurum'a gelmelerini öneririm" dedi.

Tuncil: "Buradaki kampların faydasını gördük"

TED Mersin Koleji Yüzme Takımı ve aynı zamanda da Yüzme Milli Takım Antrenörlüğü yapan Volkan Burak Tuncil ise, "16 Ocak-8 Şubat 2022 tarihleri arasında Erzurum'da kampa girdik. Kamp süreci bittiğinde mart ayının ilk haftası içerisinde Milli Takım seçmeleri yapılacak. Milli Takım seçmelerinden önce arada Liseler Arası Gençler Final Yarışı olacak. Buradaki hedefimiz Türkiye Şampiyonu olmak. Takımımızda milli sporcularımızla kampa girdik. Milli sporcularımızdan Aralık 2021 tarihinde düzenlenen seçmelerde Atakan Malgil ve Nisa Gül Serdar, Türkiye açık yaş birincisi olarak ülkemizi Multinational Corporations yarışında Gençler Yüzme Şampiyonası'nda temsil edecekler. Erzurum'u tercih etmemizin en önemli etkeni dünyada söz sahibi ülkelerin tercih ettiği bir yer olması. Bizler de burayı tercih ediyoruz. Erzurum'a üçüncü gelişimiz. Önceki kamplarda da burada yapılan antrenmanların faydasını gördük, yarışlarda sporcularımız büyük başarı elde ettiler" diye konuştu.

Yüzme takımlarının Palandöken ilgisi
Yüzme takımlarının Palandöken ilgisi
Yüzme takımlarının Palandöken ilgisi

YORUMLAR
500

Fenerbahçe Spor Kulübü, Erzurum, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yüzme takımlarının Palandöken ilgisi - Son Dakika Spor


Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de herkes yeni lakabıyla sesleniyor Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de herkes yeni lakabıyla sesleniyor         
00:20
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
00:19 Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de herkes yeni lakabıyla sesleniyor
00:02 5 çocuğu ile birlikte yaşayan kadın evinde vurulmuş halde bulundu
23:47 Yırtıcı yaratık görenleri korkuttu! Türünün ne olduğunu bilen yok
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm için gerekli hazırlıkları yapıyoruz
23:13 Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!
22:53 CHP Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
22:39 İrfan Can Kahveci: Her şey yalan
22:33 Günde 40 paket sigara içen şempanze Açelya'nın hikayesi
22:18 Fenerbahçe, Altay'ı mağlup etti
22:03 Trabzonspor, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 00:36:32. #1.13#
SON DAKİKA: Yüzme takımlarının Palandöken ilgisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement