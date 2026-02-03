Anadolu Efes galibiyeti Merkezefendi\'de yüzleri güldürdü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dikkat çeken ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Baş Antrenörü Zafer Aktaş, Anadolu Efes karşısında alınan kritik galibiyetin ardından kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dikkat çeken ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Baş Antrenörü Zafer Aktaş, Anadolu Efes karşısında alınan kritik galibiyetin ardından kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, galibiyetin yalnızca sahadaki performansla değil, kulüp içindeki birliktelik ve tribün desteğiyle geldiğini vurguladı. Takımın oyun içindeki uyumuna dikkat çeken Aktaş, özellikle savunma sertliği ve hücumdaki paylaşımın galibiyette belirleyici olduğunu ifade etti. Oyuncuların sahada birbirini tamamladığını belirten Aktaş, yakalanan kimyanın sezonun geri kalanı için umut verici olduğunu söyledi.

Açıklamalarında genç oyunculara özel yer ayıran Aktaş, Ömer Can İlyasoğlu ve Sam Griffin'in gelişim sürecine vurgu yaptı. İki genç point guard ile oynamanın risklerini bildiklerini dile getiren Aktaş, hata yapmanın bu sürecin bir parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Zaman zaman hata yapıyorlar, ben de bazen kızıyorum. Ama verdikleri emeğe, sahaya koydukları efora gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Bu yaşta bu sorumluluğu almak kolay değil" dedi.

Takımın tamamının yüksek bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyen Aktaş, bireysel performanslardan çok kolektif yapıya önem verdiklerini dile getirdi. Sezon boyunca bu mücadele seviyesini korumak istediklerini belirten başarılı antrenör, oyuncularının çalışma disiplininden memnun olduğunu ifade etti. Bu sezonki hedeflerin net olduğunu vurgulayan Aktaş, önceki sezonların üzerine çıkmak ve kulüp adına kalıcı bir başarı kültürü oluşturmak istediklerini söyledi. Oluşan pozitif atmosferin korunmasının en az alınan sonuçlar kadar önemli olduğunun altını çizdi.

"Taraftarımız sahadaki itici gücümüz"

Son iki haftadır iç sahada oynadıkları karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan Aktaş, Denizli seyircisinin desteğine özel bir parantez açtı. Tribünlerin dolu olmasının oyuncular üzerinde ciddi bir motivasyon oluşturduğunu belirten Aktaş, taraftarın maç boyunca takımı ayakta tuttuğunu ifade etti. Kulüp yönetimine de teşekkür eden Aktaş, sağlanan istikrar ve güven ortamının başarıdaki en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Yönetimin teknik ekibe ve oyunculara duyduğu güvenin sahaya olumlu yansıdığını belirtti.

Gözler Trabzon deplasmanında

Anadolu Efes galibiyetinin ardından önlerindeki Trabzon deplasmanına odaklandıklarını dile getiren Aktaş, zor bir rakibe karşı mücadele edeceklerini ifade etti. Aktaş, "Elimizden gelenin en iyisini yaparak Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi. Başarılı antrenör, sözlerini Denizli kentine, teknik ekibe, oyuncularına, taraftara ve kulüp yönetimine teşekkür ederek tamamladı. - DENİZLİ