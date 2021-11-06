Hüseyin Eroğlu: "Milli takım arası toparlanmamız için iyi bir fırsat"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sahalarında kaybettikleri Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada milli takım arasının toparlanmaları adına iyi bir fırsat olduğunu belirterek, "Oyuncularımızın bireysel performanslarını biraz daha yukarı çekmek zorundayız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta maçında Altınordu, sahasında Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, mücadeleyi değerlendirdi.

Hüseyin Eroğlu, "Sezon başında takımdan ayrılan oyuncu sayımız fazlaydı. Sezona iyi başlayamamıştık. Ligde bütçe olarak çok büyük takımlar var, bizim mütevazı bir kadromuz var. Buna rağmen sahada son ana kadar kazanmak için her şeyi yapmaya çalıştık. 1-0'ı yakaladıktan sonra topun bizde olduğu bölümde topa daha iyi sahip olup, 2, 3'ü bulma şansımız vardı. Rakibin hücum gücünün yüksek ama savunma zaaflarının olduğunu biliyorduk. Bunu da değerlendirme anlamında 30 dakikalık bölüm iyi geçti bizim için ama bir türlü skoru attıramadık. İlk yarının bitimine doğru yediğimiz gol, 1-1'den sonra rakibin hücumsal anlamda fonksiyonları daha arttı. 72. dakikada öne geçebilirdik ancak pozisyonu değerlendiremedik. Duran toptan gol yedik, 2-1'den sonra yaptığımız hamlelerle başarılı olamadık ama rakibin bütçeli takımlarına karşı iyi mücadele veriyoruz. Şu an biraz sancılı geçiyor. Belki milli takım arası toparlanmamız için iyi bir fırsat. Oyun kimliğimizi bugün 30 dakikalık bölümde iyi yaptık, bunu artırmamız lazım. Oyuncularımızın bireysel performanslarını biraz daha yukarı çekmek zorundayız. Ne kadar oyuna tutunsak da yaptığımız basit hatalarla maç kaybediyoruz, bugün de böyle oldu" dedi. - İZMİR