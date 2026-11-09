Zaragoza, Kadınlar EuroLeague Altılı Finali'ne 2030'a kadar ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zaragoza, Kadınlar EuroLeague Altılı Finali'ne 2030'a kadar ev sahipliği yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

FIBA Avrupa, Casademont Zaragoza ve İspanya Basketbol Federasyonu arasındaki ev sahipliği anlaşmasını 3 yıl uzattı; Altılı Final 2030'a kadar Zaragoza'da düzenlenecek. Pabellon Principe Felipe Salonu böylece 2028, 2029 ve 2030 organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak.

ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, Kadınlar EuroLeague Altılı Final organizasyonunun 2030 yılına kadar İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenleneceğini açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, Casademont Zaragoza ve İspanya Basketbol Federasyonu (FEB) arasında 2025-2027 yıllarını kapsayan mevcut ev sahipliği anlaşması 3 yıl daha uzatıldı. Yeni sözleşmeyle birlikte Pabellon Principe Felipe Salonu; 2028, 2029 ve 2030 organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak. Zaragoza'da düzenlenen imza törenine FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Zaragoza Belediye Başkanı Natalia Chueca ve Aragon Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Mar Vaquero katıldı. İlk kez 2025 yılında Altılı Final formatıyla düzenlenen turnuvanın ardından Zaragoza, 14-18 Nisan 2027 tarihlerindeki organizasyonu da üstlenecek.

Öte yandan Zaragoza'da oynanan 2026 finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup ederek Kadınlar EuroLeague'de üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: DHA
BasketbolZaragozaİspanyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Emre Belözoğlu’ndan Lukaku’ya son şans Ya oyna ya git Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
19:42
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
19:11
Dubai’de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi Bu futbolcuyu tanımayan yok
Dubai'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi! Bu futbolcuyu tanımayan yok
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 16’ya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 16'ya çıktı
18:41
Amedspor’dan Galatasaray’a telefon
Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
17:50
MHP’li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
MHP'li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 20:15:04. #7.12#
SON DAKİKA: Zaragoza, Kadınlar EuroLeague Altılı Finali'ne 2030'a kadar ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android