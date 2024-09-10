Umut Özkan, Dünya Şampiyonası için hazırlık yapıyor - Son Dakika
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Spor

Umut Özkan, Dünya Şampiyonası için hazırlık yapıyor

Umut Özkan, Dünya Şampiyonası için hazırlık yapıyor

Zayıflamak için muaythai yapmaya başlayan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Özkan, milli takım antrenörü Göksel Cingöz'ün de desteğiyle başarılı bir performans sergileyerek Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi ise dünya şampiyonasında ülkesini gururlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

10.09.2024 11:49
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Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Fazla kilolarından kurtulmak için 12 yaşında spor salonuna gitmeye başlayan Özkan, burada muaythai milli takım sporcularından etkilendi.

Ardından Milli Takımlar Sportif Direktörlüğü görevini de yürüten milli takım antrenörü Göksel Cingöz'le tanışan Umut, muaythai yapmaya başladı.

İlk il seçmelerine 86, ikincisine 81 kiloda katılan Umut, geçen yıl 75, bu yıl da 71 kiloda katıldığı Türkiye şampiyonalarında birinci olarak hayalini kurduğu milli takıma seçildi.

Aynı zamanda üniversiteye hazırlanan Umut Özkan, 12-19 Eylül'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli sporcu Umut Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor yapmaya başladığı salonda tanıştığı antrenörü sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

Spora kilo vermek için başladığını anlatan Özkan, "Daha sonra bu sporu sevmeye başladım ve şu anda bu duruma geldim. İlk başladığımda 90 kiloydum, şu anda 71 kiloda dövüşüyorum." dedi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Özkan, şöyle konuştu:

"Önceden hobi olarak yapıyordum ama şimdi tamamen ülkem adına, ülkemi gururlandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak amacıyla yapıyorum. Ülkemi gururlandırmak için elime bir şans geçti. İstiklal Marşı'mızı en iyi şekilde duyurmak istiyorum. Türk'ün gücünü görecekler inşallah."

Göksel Cingöz: "Çay içer gibi çok rahat maç yapabilen bir sporcumuz"

Milli takım antrenörü Göksel Cingöz ise bu yıl Antalya'daki Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcusunun milli takıma katılmaya hak kazandığını belirtti.

Sporcusuyla gurur duyduğunu ifade eden Cingöz, "Boyuna göre kilosu fazla bir çocuğumuzdu. 90 kilolardan aktif sporla 71 kiloya düştü. Bu sporda Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi. İlerleyen dönemlerde Sercan Koç gibi başarılı bir sporcu olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Cingöz, sporcusunun dünya şampiyonasında da bu performansını göstermesini dileyerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en güzel marşını ve bayrağını dünyanın zirvesine dikecek diye umut ediyoruz. Bu bağlamda daha yoğun bir idman yapmaya başladı. Bunun karşılığını da son 2 yıldır alıyor. O yüzden dünya şampiyonasında madalya beklediğimiz sporculardan birisi. Umut, çok sessiz ve sakin ama müsabaka esnasında tam tersi bir performans sergileyebiliyor. Köşeyi çok iyi dinleyen, köşenin dediğini harfiyen uygulayabilen, çay içer gibi çok rahat maç yapabilen bir sporcumuz."

Kaynak: AA

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