Zazalarspor, Elazığ İdman Yurdu'nun haklarını devralıp PGL'ye katılıyor - Son Dakika
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Zazalarspor, Elazığ İdman Yurdu'nun haklarını devralıp PGL'ye katılıyor

Zazalarspor, Elazığ İdman Yurdu\'nun haklarını devralıp PGL\'ye katılıyor
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TFF'nin Elazığ Yolspor'un Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne katılmayacağını açıklamasının ardından Elazığ'a verilen ek kontenjan hakkını Zazalarspor kullandı. Elazığ İdman Yurdu'nun haklarını devralan sarı-siyahlı ekip, katılım bedeli ve teminatı yatırarak yeni sezonda Kovancılarspor ile birlikte Elazığ'ı PGL'de temsil edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Elazığ Yolspor'un Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne katılmayacağını açıklamasının ardından Elazığ'a bir ek kontenjan hakkını Zazalarspor kullandı. Elazığ Süper Amatör Küme ekibi, Elazığ İdman Yurdu'nun haklarını devraldı ve gerekli teminat bedelini TFF'ye yatırdı.

Elazığ futbolunda sevindiren bir gelişme yaşandı. Yolspor'un PGL'ye katılamayacağını açıklamasının ardından Elazığ İdman Yurdu haklarını Zazalarspor'a devretti. Yeni sezonda Kovancılarspor ile birlikte Zazalarspor Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Elazığ'ı temsil edecek. Kulüp, Elazığ İdman Yurdu Spor Kulübü ile yaptığı görüşmeler sonucunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne katılım hakkı konusunda anlaşmaya vardı.

Sarı-siyahlı kulüp lige katılım bedeli ve gerekli teminatı TFF'ye yatırırken, federasyonun onayı ile Zazalarspor yeni sezonda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde sahaya çıkacak.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zazalarspor, Elazığ İdman Yurdu'nun haklarını devralıp PGL'ye katılıyor - Son Dakika

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