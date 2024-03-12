Zehra Güneş'in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Spor

Zehra Güneş'in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Zehra Güneş\'in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, saç rengini değiştirdi ve yeni görünümünü sosyal medya üzerinden paylaştı. Güneş'in yeni imajına, takipçilerinden beğeni yağdı.

12.03.2024 10:40  Güncelleme: 10:49
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, saçlarını koyulaştırdı. Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan güzel sporcuya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Kazandığı parayla çok konuşulan dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş, gündemden düşmüyor. Servetinin toplam değerinin 4 milyon dolar civarında olduğu konuşulan Güneş, yine adından söz ettirdi.

Zehra Güneş'in yeni imajına beğeni yağıyor

SAÇLARINI KOYULAŞTIRDI, BEĞENİ YAĞDI

Zehra Güneş son olarak saç rengini değiştirdi. İmajıyla sosyal medyadan büyük beğeni alan Zehra Güneş'in son haline hayranları bayıldı. Güneş'in saçlarını gören takipçileri "Yakıyorsun", "Dünyanın en güzel sporcusu" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Zehra'nın yeni imajı;

Zehra Güneş'in yeni imajına beğeni yağıyor
Zehra Güneş'in yeni imajına beğeni yağıyor
Zehra Güneş'in yeni imajına beğeni yağıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Zehra Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Güneş'in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Metin ÖZKUL: Evimizin kızı zehramız.Hep gülsün yüzü :) 22 2 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ: cok para seviyosun zehra'sosyal medyada birakma.para aman 0 1 Yanıtla
  • ibrahim sari: Kardeş herkes seviyor parayı eğer sen sevmiyorsan bütün maaşını bana bağışla o sevmediğin iğrenç parayla yaşamak zorunda kalma.. 0 0
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