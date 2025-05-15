Zehra Güneş Vegas\'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

VakıfBank'ın yıldız voleybolcusu Zehra Güneş, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde aldı. Las Vegas'ta tatil yapan milli voleybolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topladı.

BEĞENİ YAĞDI

Milli takımdan arkadaşı Fenerbahçeli Melissa Vargas ile birlikte ABD'ye giden 25 yaşındaki voleybolcunun Instagram hesabından seyahatine dair paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

VakıfBank'ın takım kaptanı Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla gündem oldu. Güzelliğiyle mest eden Güneş son olarak Vegas'ta botanik bahçesine gitti. Kombiniyle dikkat çeken Zehra Güneş'in hem sade tarzı hem de pozlarına beğeniler gecikmedi. Zehra Güneş'e "Çok güzelsin", "Çiçek bahçesinde bir çiçek", "Ne yapsan yakışır" yorumları yağdı.

İşte Zehra'nın o paylaşımları;