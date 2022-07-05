Zeki Çelik, resmen Roma'da - Son Dakika
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Zeki Çelik, resmen Roma'da

05.07.2022 10:37
Zeki Çelik, resmen Roma'da

Milli futbolcu, İtalyan ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladıZeki Çelik: Beni sahada her zaman mücadele ederken göreceksinizİSTANBUL,- İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcu, İtalyan ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı

Zeki Çelik: Beni sahada her zaman mücadele ederken göreceksiniz

İSTANBUL,- İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcu Zeki Çelik, Roma'ya transfer oldu. Lille'de gösterdiği performansla uzun süredir ismi Roma ile anılan Zeki, yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.İmza töreninde açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Böylesine önemli bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Büyük hedeflerim var. Takımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Kendimi hazır ve odaklanmış hissediyorum, asla pes etmiyorum ve beni sahada her zaman mücadele ederken göreceksiniz"


YORUMLAR
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Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti Milli futbolcu Zeki Çelik, transfer görüşmeleri için Roma'da Milli futbolcu Zeki Çelik, transfer görüşmeleri için Roma'da
Kaynak: DHA

Zeki Çelik, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeki Çelik, resmen Roma'da - Son Dakika

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