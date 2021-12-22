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Zeki Murat Göle: "Kilidi açamadık" - Son Dakika

Zeki Murat Göle: "Kilidi açamadık"

22.12.2021 23:24

- Zeki Murat Göle: "Kilidi açamadık" Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Karagümrük maçının ardından, "Kazanmak için uğraşan doğru oyunu oynamaya çalışan bir takım vardı.

- Zeki Murat Göle: "Kilidi açamadık"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Karagümrük maçının ardından, "Kazanmak için uğraşan doğru oyunu oynamaya çalışan bir takım vardı. Sadece üretkenlikte zaaflar vardı, rakibi yorduk onun akabinde penaltı ve kırmızı kart geldi. İşler istediğimiz şekli aldı. İkinci yarıda olan apayrı bir şey. Bu da tabii rakibin ceza sahasını agresif savunması da oldu. Kilidi açamadık" diye konuştu.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, genele baktıklarında istedikleri oyunu sergileyemediklerini ifade ederek, "Bu bizi çok üzüyor. Zor bir süreçteyiz. İlk yarıdaki oyun anlayışımız ikinci yarıya yansıyamadı. 11'e 11 rakibi bayağı yorduk, topa sahip oyun anlayışıyla oynamaya çalıştık, agresiftik ama üretkenlikte problem yaşadık. Üzerine penaltı pozisyonu ve kırmızı kart oldu. İkinci yarıdaki beklentimiz daha çok pozisyon bulmaktı. Rakibimizin geri çekilmesiyle agresif savunmayı aşamadık. Son dakikalarda net pozisyonumuz oldu. Yeteri kadar tempo yapamadık ikinci yarı. Oyunun yönünü daha hızlı değiştirmemiz gerekiyordu. Çift santrfora döndük, Serdar'ın pozisyonu faulle kesildi. VAR'a gitmedi pozisyon. Genel anlamda baktığımızda istediğimiz hiçbir şekilde olmadı" dedi.

"Kilidi açamadık"

Takımın 9 kişi karşısında kazanamamasıyla ilgili soruya cevap veren Göle, "Ligin geneline baktığımız zaman son dönemlerde bu problemi yaşıyorduk. İstediğimiz formasyonu değiştirdik olmadı, tekrar eski sisteme döndük. Bu dönemde biraz oyuncular da yıprandı. Şimdi bir değişim oluyor. Sonuçta yeni bir yapılanma olacak, hocamız gelecek. O gelene kadar mümkün olduğu kadar takımı diri tutmaya çalışacağız, süreci göreceğiz. İlk yarıya baktığımız zaman kötü bir takım yoktu. Kazanmak için uğraşan doğru oyunu oynamaya çalışan bir takım vardı. Sadece üretkenlikte zaaflar vardı, rakibi yorduk onun akabinde penaltı ve kırmızı kart geldi. İşler istediğimiz şekli aldı. İkinci yarıda olan apayrı bir şey. Bu da tabii rakibin ceza sahasını agresif savunması da oldu. Kilidi açamadık" şeklinde konuştu.

Zeki Murat Göle: Kilidi açamadık
Zeki Murat Göle: Kilidi açamadık
Zeki Murat Göle: Kilidi açamadık
Zeki Murat Göle: Kilidi açamadık

Karagümrük, Fenerbahçe, oyunlar, Göle, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zeki Murat Göle: 'Kilidi açamadık' - Son Dakika Spor


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