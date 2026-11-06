Zerenspor'da başantrenör Ahmetcan Erşimşek dönemi karşılıklı anlaşmayla sona erdi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Zerenspor, başantrenör Ahmetcan Erşimşek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonunda A Takımımız Zerenspor'un başantrenörlük görevini üstlenen Ahmetcan Erşimşek ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca, takımımızın hedefleri doğrultusunda gösterdiği emek ve katkılarından dolayı Ahmetcan Erşimşek'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.