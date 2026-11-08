Zerenspor'u deplasmanda 3-0 yenen Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'nde 5. kez kazandı

Zerenspor'u deplasmanda 3-0 yenen Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'nde 5. kez kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 mağlup etti; setler 24-26, 24-26 ve 23-25 sonuçlandı. Bu galibiyetle Kuzeyboru ligde 5. kez kazanırken Zerenspor 6. yenilgisini aldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Sadettin Deneri, Meryem Tekol Pelenk
Zerenspor: Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Fatma Şekerci, Dodson (Ceren Önal, Merve Biçer)
Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Yaren Işık, Szczurowska, Czyrnianska, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Gülce Güçtekin, Tutku Burcu Yüzgenç, Wilmarie)
Setler: 24-26, 24-26, 23-25
Süre: 82 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla konuk ekip ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Ev sahibi takım ise 6. kez mağlup oldu.
Kaynak: AA
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