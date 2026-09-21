Zeynep Güler, Çorum\'da bölge ikincisi olup Milli Takım seçmelerine katılacak

Erzincanlı sporcu Zeynep Güler, Çorum'da düzenlenen Küçükler Bölge Takım ve Ferdi Müsabakaları'nda bölge ikinciliği elde etti.

Çorum'da 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 90 sporcu mücadele etti.

Erzincan'ı temsilen müsabakalara katılan Zeynep Güler, gösterdiği performansla organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başarısıyla Türkiye Milli Takım Seçmelerine katılmaya hak kazanan Güler'in başarısı, kentte memnuniyetle karşılandı.

Sporcunun antrenörleri de Güler'in elde ettiği başarıda katkıları dolayısıyla tebrik edildi.