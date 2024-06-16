Zeynep Sönmez, Almanya'da WTA 500 turnuvasında ana tabloya yükseldi - Son Dakika
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Spor

Zeynep Sönmez, Almanya'da WTA 500 turnuvasında ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Ecotrans Ladies Open turnuvasında elemelerin 9 numaralı seri başı olan Amerikalı raket Emina Bektas'ı mağlup ederek ana tabloya adını yazdırdı. Sönmez, kariyerinde ikinci kez WTA 500 turnuvasında ana tabloya yükseldi ve muhtemel rakipleri arasında dünya tenisinin önemli isimleri bulunuyor.

16.06.2024 16:58
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Almanya'da düzenlenen WTA 500 turnuvası Ecotrans Ladies Open'da milli tenisçi Zeynep Sönmez elemelerin 9 numaralı seri başı, dünya 96 numarası Amerikalı raket Emina Bektas'ı mağlup ederek adını ana tabloya yazdırdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de çim kortta gerçekleşen ve ana tablosunda Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina gibi dünya tenisinin ilk 10 sıralamasından birçok ismin yer aldığı organizasyonda elemelerde mücadele eden Zeynep Sönmez ilk turda dünya 27 numarası Dayana Yastremska'yı mağlup ederek elemelerin ikinci turuna yükselmişti. Sönmez'in elemelerin ikinci turunda rakibi Emina Bektas oldu. 2 saat 26 dakika süren karşılaşmada Sönmez, Bektas'ı 7-6, 2-6, 6-3 yenerek kariyerinde ikinci kez WTA 500 turnuvasında ana tabloya yükseldi.

Klasmanın 154 numarasında bulunan Zeynep Sönmez'in ana tablo ilk turda muhtemel rakipleri dünya 6 numarası Marketa Vondrousova, dünya 10 numarası Ons Jabeur, dünya 15 numarası Liudmila Samsonova, dünya 18 numarası Emma Navarro, dünya 22 numarası Caroline Garcia, dünya 24 numarası Anna Kalinskaya. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez, Almanya'da WTA 500 turnuvasında ana tabloya yükseldi - Son Dakika

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