Zeynep Sönmez, Berlin Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda elendi

Zeynep Sönmez, WTA 500 düzeyindeki Berlin Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Victoria Azarenka'ya 2-0 yenilerek 2. turda elendi.
Kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki Zeynep, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonun 2. turunda, klasmanın 19. sırasındaki Azarenka??????? ile karşılaştı.
Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan Belaruslu raket, 22 yaşındaki Zeynep'i 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
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