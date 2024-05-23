Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turunu kazanarak ana tabloya yükseldi - Son Dakika
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Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turunu kazanarak ana tabloya yükseldi

Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turunu kazanarak ana tabloya yükseldi

Türk tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın elemelerinde Hırvat Jana Fett'i mağlup ederek ana tabloya adını yazdırdı. Sönmez, kariyerinde ilk defa grand slam turnuvalarında ana tabloya kalmayı başardı ve Türk tenis tarihindeki beşinci isim oldu.

23.05.2024 16:09
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Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinin final turunda Hırvat Jana Fett'i 2-0 yenerek adını ana tabloya yazdırdı.

Kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki Zeynep, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turu maçında, klasmanın 126. sırasındaki Fett??????? ile karşılaştı.

Roland Garros elemelerinde ilk kez mücadele eden 22 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 49 dakika süren maçı 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazandı ve kariyerinde ilk defa grand slam turnuvalarında ana tabloya kaldı.

Zeynep böylece Marsel İlhan, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Cem İlkel'den sonra büyük turnuvalarda ana tabloya yükselen 5'inci Türk tenisçi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turunu kazanarak ana tabloya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turunu kazanarak ana tabloya yükseldi - Son Dakika
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