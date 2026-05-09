Zeynep Sönmez Roma Açık'ta Elendi

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Roma Açık'a dünya 5 numarası ABD'li raket Jessica Pegula'ya 2-0 yenilerek ikinci turda veda etti.
Roma'da toprak kortta düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada, milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci turda dünya 5 numarası ABD'li Jessica Pegula ile karşılaştı. Sönmez, Pegula'ya 6-4, 6-0'lık setlerle 2-0 kaybetti.
Sönmez, turnuvanın ilk turunda İtalyan Jennifer Ruggeri'yi 2-1 mağlup etmişti.
