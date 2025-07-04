Zeynep Sönmez Wimbledon'a Veda Etti

TÜRK kadın tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde ikinci turda elendi.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da çiftler üçüncü tur karşılaşmasında Zeynep Sönmez ve Rus Polina Kudermetova, 2 numaralı seri başı Erin Routliffe - Gabriela Dabrowski çiftiyle karşı karşıya geldi. 1 saat 13 dakika süren mücadelede Zeynep ve Kudermetova çifti, 6-3 ve 6-3'lük setlerle yenilerek Wimbledon'a ikinci turda veda etti.

Routliffe - Dabrowski ikilisi, Irina Hromaçeva - Fanny Stollar ve Anastasia Detiuc - Irina Şimanoviç çiftler maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.