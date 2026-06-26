Zeynep Sönmez Wimbledon'da Ann Li ile Karşılaşacak - Son Dakika
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Zeynep Sönmez Wimbledon'da Ann Li ile Karşılaşacak

26.06.2026 18:09
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Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Ann Li ile eşleşti. İki önceki maçı da kazanmıştı.

Wimbledon Tenis Turnuvası'na ana tablodan katılacak Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi Ann Li oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında mücadele edecek dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, ilk turda dünya 29 numarası Ann Li (ABD) ile eşleşti.

Zeynep, 28 numaralı seribaşı Ann Li ile daha önce Merida Açık Tenis Turnuvası'nda oynadığı iki maçı da kazandı.

Bu sezon tek kadınlar kategorisinde Avustralya Açık'ta 3. tura çıkan Zeynep, Fransa Açık'a ise ilk turda veda etti.

Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez Wimbledon'da Ann Li ile Karşılaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeynep Sönmez Wimbledon'da Ann Li ile Karşılaşacak - Son Dakika
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