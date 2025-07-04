Zeynep Sönmez, Wimbledon'da İki Tura Veda Etti - Son Dakika
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Spor

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da İki Tura Veda Etti

04.07.2025 18:47
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Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkarken, çiftlerde ikinci turda elendi.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, çiftlerde ise ikinci turda elendi.

Zeynep, Rus partneri Polina Kudermetova ile Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe'ye 6-3 ve 6-3'lik setlerle yenilerek kadınlar çiftlerde ikinci turda havlu attı.

Dabrowski, Routliffe ikilisi, Irina Hromaçeva-Fanny Stollar ve Anastasia Detiuc-Irina Şimanoviç çiftler maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez, Wimbledon'da İki Tura Veda Etti - Son Dakika

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