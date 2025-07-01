Zeynep Sönmez Wimbledon\'da Tarihe Geçti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlarda Rumen rakibi Jaqueline Cristian'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı. Milli tenisçi, bu galibiyetle Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon'ın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada dünya 88 numarası Zeynep Sönmez ile dünya 55 numarası Jaqueline Cristian karşı karşıya geldi. Tek kadınlarda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rumen rakibi Jaqueline Cristian'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi ve 2. tura yükseldi. Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden Zeynep, organizasyonda 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti. - İSTANBUL