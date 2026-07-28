Zinedine Zidane Fransa'nın Yeni Teknik Direktörü

Fransa Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Zinedine Zidane getirildi.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki çalıştırıcıyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından konuşan Zidane, "Her zaman söylediğim gibi Fransa Milli Takımı'ndan daha büyük hiçbir şey yok. Bundan dolayı Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid'i çalıştıran Zidane, İspanyol ekibiyle 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'şer İspanya LaLiga, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, ilk resmi maçını UEFA Uluslar A Ligi'nde 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda Türkiye ile oynayacak.