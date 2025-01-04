Salon: Akkuş
Hakemler: Gürhan Gül, Yavuz Akdemir
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Ferreira, Egecan Avcıl, Nikula, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Berkay Yavuz, Enis Ali Ay, Emre Çevik, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer)
Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Clevenot (Faik Samet Güneş, Berkay Bayraktar)
Setler: 16-25, 25-23, 13-25, 23-25
Süre: 117 dakika (23, 36, 23, 35)
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart, Akkuş'u Mağlup Etti - Son Dakika
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