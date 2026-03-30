Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ziraat Bankkart, Asseco Resovia ile Rövanş Oynayacak

30.03.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Rövanşında Asseco Resovia'yı konuk edecek.

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının rövanşında yarın Polonya kulübü Asseco Resovia'yı ağırlayacak.

Başkentteki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak.

Geçen yılın CEV Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart, Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024'ten sonra bir kez daha son 4 takım arasına girmeye çalışacak.

Ziraat Bankkart, Polonya'da 3-0 mağlup ettiği Asseco Resovia'ya karşı 2 set kazanması halinde, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselecek.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:11:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.