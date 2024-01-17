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Ziraat Bankkart, Olympiakos'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Ziraat Bankkart, Olympiakos'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı. Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Ziraat Bankkart, adını çeyrek finale yazdırdı. Kırmızı beyazlılar, tarihinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele edecek.

Ziraat Bankkart, Olympiakos\'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
17.01.2024 - 23:50,
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İSTANBUL, -

SALON:  TVF Ziraat Bankkart

HAKEMLER:  Kenneth Aro, Maria Rodriguez

ZİRAAT BANKKART:  Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun)

OLYMPIAKOS:  Pajenk, Stern, Hidalgo, Guazzelli, Travica, Koumentakis (Tziavras, Zoupani, Dalakouras)

SETLER:  25-22, 25-17, 25-18

SETLER: 96 dakika

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Ziraat Bankkart, adını çeyrek finale yazdırdı. Kırmızı beyazlılar, tarihinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele edecek.

Kaynak: DHA
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