Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'nde Asseco Resovia ile Karşılaşıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'nde Asseco Resovia ile Karşılaşıyor

24.03.2026 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Asseco Resovia ile yarın mücadele edecek.

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Polonya kulübü Asseco Resovia ile deplasmanda karşılaşacak.

Başkent ekibi, geçen yıl CEV Kupası finalinde yendiği Asseco Resovia ile bu kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek.

Rzeszow kentindeki RCWS Podpromie Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

İtalya'nın Torino kentindeki 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselecek takım, 31 Mart'ta Ankara'da yapılacak rövanşın ardından belli olacak.

Ziraat Bankkart, Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024'ten sonra bir kez daha son 4 takım arasına girmeye çalışacak.

Kaynak: AA

Etkinlik, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
Resmen tanıtıldı İşte yeni milli formalarımız Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu
Zeynep Atılgan’ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu Zeynep Atılgan'ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu

09:07
Osimhen için dev plan İşte döneceği maç
Osimhen için dev plan! İşte döneceği maç
08:47
Geceye damga vuran kare Canlı yayında gülme krizine girdiler
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
07:55
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 09:25:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.